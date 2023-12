Oroscopo Settimanale Branko 11-17 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dall’11 al 17 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di dicembre? Come si evolverà l’influenza degli astri nel corso della settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano in questi primi giorni di dicembre? Quali saranno i segni più fortunati della settimana? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dall’11 al 17 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

I nati nell’Ariete dovranno sforzarsi un po’ di più e cercare nuovi orizzonti. Siete incastrati in una situazione di stallo da fin troppo tempo. È il arrivato momento di mettere da parte l’orgoglio e provare qualcosa di nuovo, senza aspettarsi di riuscire subito a mostrare il proprio valore. Preparatevi a dar fondo alle forze, ma non disperate: c’è sempre qualcuno accanto a voi disposto a supportarvi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Frenate l’entusiasmo, cari nati nel Toro. Fate bene a sognare e a puntare in alto, ma state attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Se non vi approccerete alla situazione in modo cauto rischiate di farvi solo del male. Non esagerate e cercate di essere realistici nei vostri obiettivi. Ci sarà tempo per inseguire progetti più ambiziosi più avanti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Un salto nel vuoto è quel che ci vuole per i nati nei Gemelli. Siete fin troppo diffidenti negli ultimi tempi, tendete sempre a fare di testa vostra senza dare ascolto a nessuno. Non siete i portatori della verità universale, potreste imparare molto dando il giusto peso alle opinioni altrui. Per una volta provate a rischiare e a seguire un’idea nuova, i risultati potrebbero sorprendervi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

È il momento di guardare il quadro generale per i nati nel Cancro. Focalizzandovi sui dettagli più minuscoli rischiate di perdere di vista tutto ciò che vi circonda, dai vostri obiettivi a lungo termine alle persone a voi più vicine. Non fissatevi sulle virgole, fate un passo indietro e prendetevi del tempo per accogliere in voi stessi la realtà delle cose nel suo complesso.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

I nati nel Leone si dovranno rassegnare a lasciar andare un po’ le redini. Vi state facendo in quattro per mantenere il controllo di una situazione che ormai è fuori dalla vostra portata. In questi giorni nulla sembra andare come pianificato, ma non è necessariamente una cosa negativa. Gli astri vi premieranno se dimostrerete la giusta flessibilità, non datevi già per vinti.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Guardate e passate oltre, cari nati nella Vergine. Non vale la pena abbassarvi al livello di chi vi è ostile, mostrate l’altra guancia e continuate a vivere la vostra vita. Chi vuole buttarvi giù aspetta solo una vostra reazione per giustificare le proprie azioni. Dimostrate maturità e clemenza e le persone attorno a voi si comporteranno di conseguenza.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Troppa attenzione sui nati nella Bilancia nei prossimi giorni. Da un lato avrete molte occasioni per sfoggiare le vostre qualità migliori e di dimostrare il vostro valore. Dall’altro queste manifestazioni di competenza vi metteranno sul radar di tutti, potreste ritrovarvi schiacciati da responsabilità e richieste di aiuto. Non prendete tutto in mano vostra, limitatevi a guidare chi ha bisogno nella direzione giusta.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Un sorriso è quel che ci vuole per cambiare la giornata dei nati nello Scorpione. Il vostro disfattismo è il vostro principale nemico, è il momento di zittirlo. Provate ad affrontare i vostri problemi con un pizzico di ottimismo in più, senza darvi immediatamente la zappa sui piedi al primo ostacolo. Una forma mentis positiva porta ad un ambiente lavorativo e personale più efficiente e stimolante.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Il vento vi piega ma non vi spezza, cari nati nel Sagittario. Siete in un periodo molto caotico della vostra vita, pieno di cambiamenti e rivoluzioni della vostra routine. Gli astri vi osservano con attenzione e vi donano la sicurezza e il coraggio necessari per affrontare ogni nuovo ostacolo senza perdere di vista chi siete veramente.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Trasformazione radicale in arrivo per i nati nel Capricorno. Avete obiettivi ambiziosi che non potete raggiungere senza un minimo di impegno. Se ci credete sul serio è il momento di evolvervi e crescere, di lasciarvi alle spalle ogni scusa e di dedicarvi al 100% al vostro futuro. Non abbiate paura di tagliare qualche ramo secco, non lasciatevi rallentare dalle incertezze.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Per ogni porta chiusa se ne apre una nuova per i nati nell’Acquario. Non perdete tempo a piangere il latte versato, cercate di sfruttare questa nuova situazione a vostro vantaggio. Per ogni occasione perse ce ne sono altre due che ancora non state utilizzando al meglio. Rialzatevi e riprovate, senza lasciarvi deprimere dai fallimenti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Si procede un passo alla volta per i nati nei Pesci. Avete aspirazioni a lungo termine, ma siete ancora lontani da risultati concreti. Ciononostante, ogni giorno portate a casa un pizzico di sicurezza e di competenze in più, segno della vostra crescita. Continuate sulla vostra strada, senza lasciarvi intimidire dalla mole di lavoro di fronte a voi.