Incendio a Roma, muore un 55enne: intossicati moglie e figlio

Un’altra notte si è accesa a causa di un incendio, questa volta a Roma. Un evento trasformatosi in tragedia, dato che registra un decesso e quattro vittime. Queste sembrano comunque fuori pericolo, mentre per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La spiacevole notizia ha distrutto la famiglia.

Roma, un incendio che fa vittime

La notte tra il 18 e il 19 Marzo è stata molto complicato per la capitale che ha assistito ad un triste evento, ovvero un incendio che ha causato la morte di un uomo. È accaduto nella zona est di Roma, dalle parti di Torre Gaia. Ad essere colpito è stato un appartamento a piano terra, in cui vive un famiglia: madre, padre e figlio. A scorgere del fumo che li ha allarmati sono stati i residente del consorzio Torre Gaia che, per sicurezza, hanno subito chiamato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Accorsi sul luogo colpito anche la polizia e i sanitari del 118, mentre i p0mpieri erano al lavoro per mettere in salvo i tre residenti. La moglie – di 58 anni – e il figlio – di 13 anni – hanno evidenziato una forte intossicazione, la stessa che ha colpito due degli agenti presenti. Non c’è stato invece modo di salvare l’uomo di 55 anni, morto a causa del tanto fumo aspirato.

Ben quattro vittime portate presso l’Ospedale Umberto I, attualmente non presentano problemi gravi e sono tutti fuori pericolo. Le fiamme che hanno colpito la residenza in Via Putignano (numero 9) dovrebbero essere partite dalla sala hobby posta al piano superiore. Questo incendio ha, purtroppo, mostrato un decesso, uno dei tanti degli ultimi mesi, se si pensa ai numerosi casi in cui i vigili del fuoco si trovano costretti a intervenire.

La famiglia, distrutta, dovrà quindi fare i conti con la dolorosa e improvvisa perdita. Fortunatamente madre e figlio stanno bene.

