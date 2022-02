Matteo Salvini positivo al Covid: sarà assente al giuramento di Mattarella

Matteo Salvini è positivo al Covid. La notizia arriva poco prima del giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma proprio oggi, giovedì 3 febbraio.

Matteo Salvini positivo al Covid

Il fatto che il leader della Lega sia positivo al Covid è stato scoperto, come riportato dall’Agenzia Ansa, nel corso dello screening di routine per l’accesso al giuramento del presidente della Repubblica. Una notizia che, dunque, costringe Matteo Salvini a non poter presenziare al giuramento del Capo dello Stato a seguito della sua rielezione voluta dal parlamento.

Il leader della Lega, per ora, parrebbe essere un soggetto asintomatico perchè ha comunicato non avere sintomi di alcun genere.

La comunicazione su Facebook

A confermare la notizia della sua positività al Covid è lo stesso Matteo Salvini che, tramite Facebook, ha voluto informare i militanti della Lega e non solo. “Amici sono in buona compagnia – si legge nel suo post – ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo.

Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza”.