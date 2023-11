Sciopero 17 novembre, cos’è la precettazione annunciata da Salvini

Sciopero 17 novembre, cos’è la precettazione prima minacciata e poi annunciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ecco di che tipo di provvedimento si tratta e quali sono le conseguenze.

Sciopero 17 novembre, cos’è la precettazione

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato nelle scorse ore la possibilità di procedere con la precettazione in vista dello sciopero di venerdì 17 novembre 2023. “Col termine precettazione s’intende il provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero. Il provvedimento è oggetto di specifica disciplina nella legge n. 146 del 1990, come modificata dalla successiva legge n. 83 del 2000: la precettazione è prevista nel caso in cui “sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1, conseguente all’esercizio dello sciopero o dell’astensione collettiva da parte dei lavori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori” (art. 8 della legge)“.

L’annuncio di Salvini

Dopo l’ultimatum del ministro, è arrivato l‘annuncio sui social: “Vogliamo tutelare i milioni di italiani che tutti i giorni hanno bisogno di spostarsi. Volevamo trovare un equilibrio tra diritto allo sciopero e diritto al lavoro e alla mobilità. Purtroppo il confronto con i sindacati al Ministero non ha dato esito positivo. Ho quindi firmato la precettazione per limitare lo sciopero del trasporto pubblico dalle 9 alle 13 di questo venerdì 17 novembre e garantire il trasporto per il resto della giornata, salvaguardando i diritti di venti milioni di lavoratori, cittadini e pendolari”. Anche sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso.

