Ecuador, liberato lo chef Panfilo Colonico: “Sto bene”

Uno strano caso di cronaca aveva investito il territorio italiano: in Ecuador è stato liberato Panfilo Colonico, chef di Sulmona precedentemente rapito.

Lui stesso, una volta libero, si è recato presso la sua attività accompagnato da un taxi.

Negli ultimi giorni si monitorava la situazione legata al rapimento di Panfilo Colonico, chef abruzzese di 49 anni che era stato “preso in ostaggio” in Ecuador. Le ultime ore hanno visto il suo rilascio, con lo stesso imprenditore che si è recato sul posto di lavoro a bordo di un taxi.

Le forze dell’ordine stanno tentanto di comprendere appieno la dinamica, dato che nons si capisce la motivazione del suo rilascio. Viso stanco ma sorridente, barba incolta e una canotta. Così si è presentato al lavoro lo chef, dichiarando: “Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film”.

Dal sequestro di Guayaquil all’arresto di due presunti rapitori. Così gli ultimi giorni sono stati molto difficili per i suoi colleghi e per i suoi cari, soprattutto dopo aver scorto il cadavere fatto a pezzi di un uomo che presentava più o meno la sua età. Il rapimento è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza del suo locale e, in base a ciò che si conosce, non era stato chiesto un riscatto.

L’uomo, nel Gennaio 2023, si era ritrovato coinvolto in una sparatoria, giustificandosi per aver evitato il furto di un veicolo, anche se dai giornali risulta altro (ovvero che fosse un gesto intimidatorio per il pagamento non avvenuto dell’auto).

Nonostante la snervante (e infinita) attesa, tutto sembra essersi risolto. Panfilo Colonico è stato liberato e i suoi cari, residenti a Sulmona, sono stati avvisati.

Interrogate sull’accaduto anche la moglie e le figlie:

“Non abbiamo più alcun rapporto da oltre vent’anni e ci dissociamo da questa storia, che non vogliamo commentare”.

Lo chef aveva lasciato l’Italia anche per una situaizone familiare non proprio idilliaca, come anche quella economica. Si ipotizza che sia anche colpevole di alcuni reati.

