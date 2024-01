Dardust a Roma: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Dardust a Roma si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 24 gennaio 2023: il compositore è in giro per l’Italia e sta accompagnando vati artisti.

Dardust a Roma: scaletta canzoni

Dardust, in arte Dario Faini, è il famoso pianista e compositore italiano che si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 24 gennaio 2024 al teatro Brancaccio di Roma. Ecco di seguito la scaletta che porterà sul palco:

Petali (Interno Giorno)

Nuvole in fiore

Sunset on M.

Sturm I – Fear

Lucciole (dalla finestra)

Birth

Dune

The Last Emperor

Komorebi (Luce Che Filtra Tra Le Foglie Degli Alberi)

Stormi Di Origami

Rückenfigur

Dono Per Un Addio

Inno (Prologo)

Prisma

Sturm II – Ecstasy

Cenere

Parallel 43

Addó staje

We’re Ready to Shine Again

Signore del bosco

Fluid Love

La Serenissima

Forget to Be

Sublime

Antodotum Tarantulae

Horizon in Your Eyes

Space Samurai / Tenebrae

Bardaginn (The Battle)

The Whistle / The Wolf

The Never Ending Road

Storm and Drugs

Hymn (Epilogue)

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, nei prossimi giorni accompagnerà Elisa a Bologna (29 gennaio al Teatro EuropAuditorium) e Samuele Bersani a Firenze (3 febbraio al Teatro Verdi).

