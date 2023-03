Napoli-Milan, biglietti per la partita di Champions: ecco i prezzi. Caos con lunghe file e web in tilt

Napoli-Milan, biglietti: è caos prima per i prezzi troppo alti ma poi i botteghini e siti web sono stati presi d’assalto dai tifosi per poter essere presenti al ritorno dei Quarti di Champions League contro i rossoneri. Si va verso il tutto esaurito.

Napoli-Milan, biglietti per la partita di Champions: ecco i prezzi

Il 18 aprile è in programma la partita di Champions League tra Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Da ieri pomeriggio è iniziata la prevendita dei biglietti nella città campana ed è subito scattata la polemica. Ecco i prezzi annunciati dalla società calcio Napoli. Gli abbonati, infatti, godevano di uno sconto pari al 20%. Per i non abbonati, le Curve costeranno 90 euro, i Distinti 130. Il Napoli sul proprio sito ufficiale svela tutti i dettagli ricordando che condizione necessaria per l’acquisto del biglietto sarà la Fidelity Card.

Tribuna Posillipo € 340,00

Tribuna Nisida € 220,00

Distinti € 130,00

Curve € 90,00

Caos con lunghe file e web in tilt

Nonostante il caro biglietti, è partita la corsa all’acquisto di un posto per essere allo stadio Maradona. Nella città di Napoli per ore si è assistito a lunghe file addirittura chilometriche. I siti web associati per l’acquisto sono stati presi d’assalto. Il club di De Laurentiis ha specificato che nella prima fase, la vendita libera sarà limitata ai settori Posillipo, Nisida nonché agli anelli inferiori dei Distinti e delle Curve. Successivamente, la vendita sarà aperta agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.

