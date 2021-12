Mattarella, ultimo discorso di fine anno: come e quando vederlo in tv

Manca poco al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: come vederlo? Sarà il suo ultimo messaggio agli italiani prima dell’addio al Quirinale dell’attuale capo dello Stato. Ecco dove e quando vederlo in diretta TV.

Mattarella, l’ultimo discorso di fine anno: come e quando vederlo in diretta tv

Come di consueto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prepara a pronunciare il discorso di fine anno. Quello del 2021 l’ultimo per l’attuale capo di Stato: si avvicina la fine del suo mandato settennale, il 31 Gennaio 2022.

Nonostante i numerosi tentativi di convincere Sergio Mattarella a mantenere l’incarico, il Presidente ha più volte ribadito di non aver intenzione di accettare una rielezione. Da mesi ormai circolano voci circa il suo possibile successore, tra cui persino la possibilità del primo Presidente donna.

Il discorso di fine anno sarà trasmesso in diretta TV a reti unificate il 31 Dicembre 2021 a partire dalle 20.30. Poco dopo la sua conclusione, sarà caricato anche in rete.

Il discorso integrale sarà disponibile sul sito Quirinale.it e sul canale Youtube ufficiale del Quirinale.

Dove vedere il discorso il streaming?

L’annuale messaggio agli italiani del Presidente sarà fruibile anche tramite servizi in streaming online. Sarà possibile assistere al discorso tramite le piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity, in simulcast con la trasmissione televisiva. Per chi perde la diretta, il video integrale del discorso resterà disponibile on demand sui siti streaming.

I servizi RaiPlay e Mediaset Infinity possono essere utilizzati sia tramite il sito ufficiale su PC, che tramite l’apposita applicazione, su smartphone, tablet e Smart TV.