Le otto montagne, film: trama, cast, trailer, dove vederlo, Festival di Cannes

Le otto montagne, film: è un film in concorso al Festival di Cannes, che presto verrà distribuito. Ha come assoluti protagonisti due grandi attori italiani come Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

Le otto montagne, film: trama

Le otto montagne è un film che ha come protagonisti assoluti Alessandro Borghi e Luca Marinelli. L’opera cinematografica è diretta da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e si basa sul romanzo di Paolo Cognetti.

Al centro della storia c’è l’amicizia profonda prima di due bambini che poi crescono ed il loro rapporto, in base alle proprie vite cambiate, viene approfondito ed aggiornato.

Ecco la trama ufficiale: “Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre”.

Le otto montagne, film: cast

Nel cast del film, oltre ai due protagonisti Borghi e Marinelli, ci sono anche Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo. Luca Marinelli e Alessandro Borghi tornano a recitare insieme a sette anni dal dramma Non essere cattivo di Claudio Caligari. La maggior parte delle riprese si sono svolte a Graines, frazione del comune di Brusson (Val d’Ayas) e nel suo Museo.

Le otto montagne, film: trailer

Dove vederlo e il Festival di Cannes

Il film è in concorso al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. Sulla data, è trapelata l’uscita francese prevista per dicembre 2022. Sicuramente, l’uscita ufficiale sarà pubblicata dopo la fine del Festival. Verrà come prima cosa distribuito nelle sale cinematografiche.