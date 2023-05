Matrimonio a sorpresa tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin: nozze in Umbria

Un affare quasi segreto che ha portato al matrimonio a sorpresa tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin, modella turca che si è legata così all’ex presidente della Vecchia Signora.

Le nozze si sono svolte nella splendida cornice umbra.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin, matrimonio a sorpresa

Sebbene l’ex presidente della Juventus sia stato sotto l’occhio del ciclone per molto tempo, è riuscito ad agire “nell’ombra” sposando la storica fidanzata dopo una relazione lunghissima. Un autentico matrimonio a sorpresa, che ha legato Andrea Agnelli a Deniz Akalin, di origine turca. La cornice scelta per le nozze è stata Lisciano Niccone, piccola località in provincia di Perugia. Appena 40 invitati, per una cerimonia molto intima e “segreta”, volta a rendere autentico il loro sentimento.

La coppia è già molto solida, anche perché i due si amano dal 2015 e, dunque, dopo circa 8 anni di relazione, hanno deciso di passare allo step successivo, scegliendo la via del matrimonio. L’ex modella turca ha 40 anni, l’ex presidente del club piemontese ne ha 45. Sebbene risultino “grandi” per le nozze, hanno già dei figli, ben due: Livia Selin, venuta al mondo nel 2017, e Vera Nil, nel 2018. In più Andrea Agnelli è già papà di due bambini: rispettivamente Baya e Giacomo Dai, avuti dal vecchio legame con Emma Winter. Come per il classe ’78, anche Deniz Akalin è già mamma della piccola Mia, venuta alla luce dall’unione con Francesco Calvo, anche lui vecchia conoscenza della Juventus (in qualità di direttore marketing).

Il matrimonio è stato celebrato nel municipio della città umbra, con estrema discrezione. Il ricevimento ha avuto luogo in un famoso resort della zona. Tra i 40 invitati non sono mancati nomi importanti, come Pavel Nedved e altri vip, legati al mondo sportivo, televisivo e cinematografico.

