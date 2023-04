Juventus, sconfitta che pesa, le parole di Bonucci: “Ko che fa male”

Una sconfitta pesante, non solo per l’importanza della gara, ma per lo scarso rendimento. La Juventus ha fallito ad un passo dalla finale, a rammaricarsene anche Bonucci, tornato titolare dopo diverso tempo.

A strappare il pass per l’atto conclusivo è stata l’Inter, in attesa dell’altra semifinalista.

Le parole di Bonucci dopo Inter-Juventus

Sono serviti 180 minuti, andata e ritorno, per decretare la prima finalista della Coppa Italia. All’andata, in casa della Juventus, finì 1-1, con le reti di Cuadrado (nel finale) e Lukaku, su rigore allo scadere. Al ritorno è bastato il sigillo, dopo 15 minuti, di Dimarco, che ha portato i nerazzurri in finale.

Non può che esserci enorme rammarico, misto a delusione, per la pessima prestazione della Vecchia Signora, incapace di gestire determinate fasi della partita. A prendere la parola, dopo la sconfitta, è stato Bonucci:

“A livello personale sono contento di essere tornato titolare. Nella prima parte della gara non abbiamo approcciato bene. Poi abbiamo fatto male sulle seconde palle, facevamo troppa fatica e non siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Inter. Abbiamo speso tanto anche in Europa League e questa sera magari si sono fatte sentire le fatiche”.

Evidente il dispiacere del difensore 35enne, tornato a giocare dal primo minuto. Tanti gli errori in fase difensiva e poche invee le idee in fase offensiva.

Sfumato l’obiettivo Coppa Italia, il calciatore classe ’87 ha provato a incoraggiare la squadra, avendo ancora una parte di stagione da giocare:

“Ora testa al campionato, ci sono da recuperare dei punti sulla Lazio. La semifinale di Europa League? È una grande occasione per noi“.

Tra Serie A ed Europa League, Massimiliano Allegri ha il compito di salvare – come può – la stagione. Il terzo posto in campionato deve essere preservato, mentre la semifinale di Europa potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità.

LEGGI ANCHE: Coppa Italia, Inter-Juve 1-0: nerazzurri in finale.