Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati? Gli indizi

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati? La notizia ha iniziato a girare sul web. Anche questa coppia del mondo dello spettacolo sarebbe arrivata alla rottura definitiva.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati

Matilde Gioli e il suo compagno si sono lasciati? Secondo Fanpage.it, l’attrice e il suo istruttore di equitazione hanno deciso di lasciarsi dopo poco più di un anno d’amore. Alessandro Marcucci, che come lei è un amante dei cavalli, era da lei stato definito – come riportato da Oggi – come «l’unico da cui mi sono lasciata raggiungere davvero, con cui sarei pronta a fare un figlio anche subito, anche domani»

La relazione tra i due era stata ufficializzata proprio da Matilde Gioli nel febbraio 2022, ma i rumors dicevano che la loro frequentazione aveva avuto inizio nell’estate 2021. Alessandro Marcucci di professione è un maestro d’equitazione, ma anche uno sportivo a tutto tondo. In passato calciatore non professionista, Alessandro Marcucci gestisce un maneggio e centro di equitazione nei pressi della splendida riserva naturale dell’Insugherata.

Gli indizi

Il fatto che la relazione tra i due sia arrivata al capolinea è data da alcuni che pare dicano più di mille parole. Entrambi, infatti, non si seguono più su Instagram e lui ha nascosto tutte le foto che aveva pubblicato insieme a lei.