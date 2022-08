Alessia Grimaldi, chi era la ragazza morta in A14 a Bologna: la ricostruzione dell’incidente

Alessia Grimaldi era una ragazza di soli 23 anni che purtroppo ha perso la vita per una fatalità in un incidente stradale. I genitori non si spiegano di quanto è successo e il fidanzato Michele ha voluto ricordarla con un messaggio sui social

Alessia Grimaldi, chi era la ragazza morta in A14 a Bologna

Alessia Grimaldi aveva solo 23 anni ma purtroppo ha perso la vita a causa di un incidente stradale sull’A14 di Bologna.

Era residente di Castel Maggiore e nel giorno dell’incidente si stava recando a Milano con la sua auto.

La ragazza da poco era andata a vivere da sola, lasciando la casa dei genitori Massimo e Daniela. Dopo il diploma all’Istituto alberghiero, lavorava come parrucchiera nel negozio della madre. Era fidanzata con Michele, l’ultima persona che ha sentito prima di morire nell’incidente. “Nostra figlia – raccontano i genitori – era autentica, aveva un buon carattere. La nostra speranza adesso è quella di trovare un minimo di serenità che sappia colmare questa enorme e dolorosa mancanza”.

Sui social il fidanzato Michele ha scritto un messaggio d’addio per la sua Alessia: ” A te che mi facevi ridere, capito e sostenuto. A te che mi hai sempre amato. Non ti dimenticherò mai. Non smetterò mai di amarti. Riposa con gli angeli, piccola mia”

La ricostruzione dell’incidente

La sua auto, una Fiat 500 marrone, è andata a sbattere contro il guardrail ed è rimasta in panne al centro della carreggiata. La ragazza, che stava andando a Milano Marittima, ha provato a farla ripartire ma senza riuscirci, così ha telefonato al fidanzato Michele per chiedergli cosa fare e lui le ha suggerito di uscire immediatamente dall’auto.

Ma non ha fatto in tempo. Un Suv bianco, che arrivava nella stessa direzione con a bordo una coppia di anziani, l’ha travolta in pieno uccidendola sul colpo. I due anziani son stati trasportati poi in ospedale in stato di choc.

I soccorsi sono immediatamente giunti sul posto ma per Alessia ormai non c’era già nulla da fare. Per estrarre la ragazza dalle lamiere dell’auto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con una squadra da San Lazzaro e un’autogru da Bologna.

