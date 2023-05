Allerta meteo lunedì 29 maggio: forti temporali su otto regioni. L’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per la giornata di lunedì 29 maggio su alcune regioni della Penisola. Ecco dove e quali le conseguenze.

Allerta meteo annunciato ancora per la giornata di lunedì 29 maggio sul alcune regioni italiane. Continuano ad abbattersi le piogge e i temporali su gran parte della Penisola. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità.

Allerta meteo lunedì 29 maggio: forti temporali su otto regioni

Non si arresta nemmeno in questo nuovo inizio di settimana l’allerta meteo ed il maltempo che si abbatte su otto regioni. Da una parte persiste l’allerta gialla per piogge e temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise ed Umbria. Mentre rischio idraulico su Calabria e Emilia Romagna. Infine rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria ed Emilia Romagna.

L’Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità annunciando le possibili conseguenze del maltempo in base alle zone più colpite. Ecco le previsioni annunciate nella giornata di oggi:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola