Massimo Ranieri, chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle?

Chi sono i fratelli e le sorelle di Massimo Ranieri? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia e sull’infanzia del celebre cantante partenopeo: “Eravamo tanti in casa, otto figli e due genitori. Dieci persone in una stanza”.

Chi sono i fratelli e le sorelle di Massimo Ranieri, l’infanzia e la famiglia del cantante

Il celebre cantante napoletano Massimo Ranieri, all’anagrafe Giovanni Calone, è cresciuto in una famiglia molto numerosa. Nato e cresciuto a Santa Lucia, in provincia di Napoli, era il quinto di otto fratelli e sorelle: Titina, Aniello, Teresa, Nunzia, Pasquale, Fabrizio ed Annamaria Calone. Tutti e otto vivevano insieme ai loro genitori, Giuseppina ed Umberto, in un piccolo appartamento nel Pallonetto di Santa Lucia. “In casa eravamo tanti: otto figli più due genitori, dieci persone in una sola stanza.” -racconta Ranieri in una recente intervista al Corriere della Sera– “In fondo al letto grande di papà e mamma, dormivamo io e mio fratello, poi c’erano tre lettini per le sorelline… e poi c’era un cesso”.

Fin da piccolo Ranieri si rimbocca le maniche e si fa in quattro per dare una mano alla sua famiglia: lavora come garzone, fattorino, barista, panettiere, commesso e anche come intrattenitore e cantante nei locali. Nel 1964, mentre canta in un ristorante, viene notato dal musicista e produttore Gianni Aterrano, che gli offre il suo primo contratto: “Un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 300 mila lire. Nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile”. La musica si rivela la svolta fondamentale per la sua vita, che gli permetterà di sollevare i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle dalla povertà.

Cosa sappiamo esattamente dei suoi fratelli e sorelle?

Non ci sono molte informazioni precise circa i fratelli e le sorelle di Massimo Ranieri, che ha sempre cercato di tenere separate la sua vita professionale e quella privata e familiare. Suo fratello Aniello ha lavorato per diverso tempo al suo fianco, aiutandolo a gestire la sua immagine pubblica. Gli altri si sono invece tenuti lontani dalla luce dei riflettori. Una delle sorelle del cantante, Annamaria, è finita al centro dell’attenzione mediatica in circostanze molto sfortunate. Nel 2015 suo figlio Andrea Nava fu infatti trovato morto nella sua casa di Pesaro all’età di soli 33 anni per cause ancora mai chiarite. A fare la scoperta fu suo padre, Fabio Nava, che chiamò subito i soccorsi. Il loro intervento, tuttavia, si rivelò tardivo: Andrea era già morto dieci ore prima del ritrovamento del corpo.