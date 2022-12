Massimo Ranieri a Cremona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Massimo Ranieri a Cremona: l'artista è giro per le città italiane in occasione del suo tour. Il 13 dicembre è di scena al Teatro Ponchielli.

Massimo Ranieri a Cremona: l’artista napoletano è in giro per l’Italia con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Nella serata di martedì 13 dicembre si esibisce al Teatro Ponchielli di Cremona e i biglietti sono ancora disponibili.

Massimo Ranieri a Cremona: scaletta delle canzoni

Massimo Ranieri si esibisce in concerto al Teatro Ponchielli di Cremona nella serata di martedì 13 dicembre. L’artista in questi mesi e nei prossimi è impegnato con due spettacoli e tour in giro per l’Italia: spettacolo Sogno e Son Desto e anche il Tutti i sogni ancora in volo.

Di seguito, ecco la scaletta dei brani che l’artista porterà sul palco:

Vent’anni

Mi troverai

Quagliarulo se ne va

Se bruciasse la città

Mille notti bianche

La vestaglia

Tu si’ ‘na cosa grande

Mia ragione

L’istrione

Pigliate ‘na pastiglia

Tutte le mie leggerezze

Erba di casa mia

Ho bisogno di te

Rose rosse

‘O marenariello

Perdere l’amore

‘O sarracino

Anema e core ]

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto di Firenze sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Inoltre, sono previste ulteriori date e tappe per questo fine 2022 ma anche nel 2023 con un altro tour già in programma.