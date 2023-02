Chi è Marco Masini, cantautore italiano: Sanremo, moglie, vita privata, canzoni

Chi è Marco Masini, noto cantautore italiano e pianista italiano. Autore di brani che han fatto la storia della musica italiana, si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2004 con L’uomo volante. Tutto sulla carriera e la vita privata dell’artista. Ha una moglie? Ha figli? Dove vive oggi?

Chi è Marco Masini, cantautore italiano: vita, carriera, Sanremo

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, Marco Masini ha 57 anni ed è uno dei più noti cantautori e pianisti italiani. Appassionato di musica fin da giovane, ha inizialmente molta difficoltà a farsi strada nell’industria. A dargli una mano è il musicista Bob Rosati che gli concede l’uso del suo studio musicale e gli da modo di fare diversi provini. È in questo modo che conosce il compositore Beppe Dati e il produttore Giancarlo Bigazzi con i quali avvia una lunga e ricca collaborazione.

Nel 1990 vince il Festival di Sanremo nella categoria Novità con il brano Disperato, scritto proprio insieme a Dati e Bigazzi. Il successo a Sanremo è un’ottima promozione per il suo album d’esordio, Marco Masini, che vende oltre 800mila copie. Il grande successo arriva nel 1993 con il singolo Vaffanculo, che diventa ben presto uno dei suoi cavalli di battaglia. Il brano è al centro di una serie di polemiche in Italia e viene censurato dalle tv e dalle radio. La situazione è ben diversa all’estero, dove il brano trova molta fortuna.

La carriera di Masini è stata spesso ostacolata dalla censura e dalla nomea di “iettatore” a lui affibbiata. Ciononostante, il cantautore si è rifatto scrivendo molti pezzi di notevole successo e vendendo oltre sette milioni di dischi in tutto il mondo. Tra i suoi brani più apprezzati si ricordano Ci vorrebbe il mare, Raccontami di te, Bella stronza e T’innamorerai. Negli anni partecipa al Festival di Sanremo in ben nove occasioni, compreso il suo esordio nel 1990. Nel 2004 trionfa all’Ariston con il brano L’uomo volante, che vince anche il Premio Volare per il miglior testo e Premio Sala Stampa, Radio e TV private. La sua ultima apparizione alla kermesse risale al 2020, quando partecipa con il pezzo Il confronto insieme ad Arisa.

Masini tutor a The Band: il percorso con i Mons

Marco Masini è uno dei tutor di The Band, il talent show condotto da Carlo Conti in cui una serie di band emergenti si sfida a colpi di cover. Il cantautore segue i progressi dei Mons, gruppo indie torinese che si è già guadagnato la simpatia del pubblico. I cinque musicisti ventenni sono finora molto entusiasti dell’esperienza e hanno riempito di elogi il loro tutor nel corso di un’intervista a Repubblica: “È una persona davvero eccezionale sotto tantissimi punti di vista: è genuino, attento e si è posto fin dal primo istante in un rapporto privo di asimmetrie di alcun genere, è stato lui a valorizzare i nostri punti di forza”.

Vita privata: moglie, figli, dove vive

Marco Masini tiene particolarmente alla propria privacy e ha sempre provato a discostarsi dal gossip. Al momento non è sposato e non ha figli, per quanto in passato abbia dichiarato di averne sempre voluto uno. Nel 2011 ha avuto una relazione con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne classe 1985, con la quale ha convissuto per due anni. L’ampia differenza d’età tra i due e le diverse aspettative dalla relazione finiscono per creare una spaccatura tra i due, che alla fine si lasciano. Lo spiega lo stesso Masini nel 2013: “Finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’ amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli. Hai bisogno di avere qualcuno accanto, un sostegno, io poi soffro di aritmia cardiaca”. Non si sa esattamente dove viva Masini, ma la sua abitazione è sicuramente vicino la sua amata Firenze. Il cantautore mostra spesso foto scattate nella sua villa con giardino nel suo profilo Instagram, dove conta oltre 117mila follower.