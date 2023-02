Alfredo Cospito continua lo sciopero della fame: decisione del Governo dopo il parere della magistratura

Alfredo Cospito continua lo sciopero della fame e non intende arretrare dalla sua decisione prese. Intanto, il dibattito politico si accende sempre di più con le parole del ministro della Giustizia che ha dichiarato di attendere il parere della magistratura.

Alfredo Cospito continua lo sciopero della fame

Alfredo Cospito, nonostante le sue condizioni di salute precarie, non arretra. “Continuo lo sciopero della fame”, ha fatto sapere l’anarchico dal carcere milanese. “Come qualsiasi altra persona gli vengono riconosciuti tutti i suoi diritti e il primo è il diritto alla cura. Qui siamo molto attenti alla tutela della sua salute”, hanno fatto sapere dal carcere milanese. Flavio Rossi Albertini, legale di Cospito, ha dichiarato che il suo assistito è stato visto da una “sostituta processuale che ho nominato, che lo ha trovato provato e ha appreso che ha deciso di interrompere gli integratori. Questa decisione mi inquieta, spero di farlo recedere”.

La decisione del Governo dopo il parere della magistratura

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che Cospito “ha fatto ricorso al Tribunale di Sorveglianza, che lo ha però rigettato. Contro questa decisione è stato a sua volta proposto ricorso in Cassazione dal detenuto: l’udienza, prevista per aprile, è adesso anticipata al 7 marzo. La magistratura è sovrana, il Ministero non può intervenire. Dopo settimane che diciamo che l’autonomia dei giudici è sacra, è banale che dobbiamo aspettare la decisione della Cassazione”. Dunque, si aspetterà il parere della magistratura per prendere una decisione su un caso che sta accendendo soprattutto gli ambienti politici.

