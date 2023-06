Roberto Vecchioni compie 80 anni: le frasi più belle per celebrare il suo compleanno

Si parla di Roberto Vecchioni che oggi compie 80 anni. Ecco alcune delle frasi più belle dei suoi pezzi per celebrarlo.

Un artista senza tempo che, con le sue canzoni, è riuscito a far innamorare moltissimi ascoltatori. Si parla di Roberto Vecchioni che oggi compie 80 anni.

Ecco alcune delle frasi più belle dei suoi pezzi per celebrarlo.

Gli 80 anni di Roberto Vecchioni

Un cantante eterno che è riuscito, con le sue canzoni, a trasmettere i suoi sentimenti e le sue emozioni. Ecco che Roberto Vecchioni oggi (25 Giugno 2023) compie 80 anni. Dopo il triste epilogo che ha colpito il figlio, Arrigo Vecchioni, è giusto elogiare la carriera di questo fantastico attore citando alcune delle frasi più belle di alcune sue canzoni.

Di seguito il titolo e la citazione:

Luci a San Siro (1971) – “Luci a San Siro non ne accenderanno più”; una canzone che richiama la sua adolescenza e quel lato nostalgico con cui la conserva nella sua mente.

(1971) – “Luci a San Siro non ne accenderanno più”; una canzone che richiama la sua adolescenza e quel lato nostalgico con cui la conserva nella sua mente. L’ultimo spettacolo (1977) – “E non si è soli quando un altro ti ha lasciato: si è soli se qualcuno non è mai venuto”; in questo brano narra degli screzi con Irene, sua moglie.

(1977) – “E non si è soli quando un altro ti ha lasciato: si è soli se qualcuno non è mai venuto”; in questo brano narra degli screzi con Irene, sua moglie. Mi manchi (1979) – “Ma finché canto ti ho davanti, gli anni sono solo dei momenti, tu sei sempre stata qui davanti”; il brnao con cui arriva la sua consacrazione.

(1979) – “Ma finché canto ti ho davanti, gli anni sono solo dei momenti, tu sei sempre stata qui davanti”; il brnao con cui arriva la sua consacrazione. Piccolo amore (1985) – “Di tutti i giorni che ti ho detto amore; Di tutti i giorni che ho pensato amore; Di tutti i giorni che ho inventato amore; Sognato amore, cantato amore”; una canzone che tratta di una storia d’amore ormai finita, ma che si sofferma sulla bellezza di quel sentimento.

(1985) – “Di tutti i giorni che ti ho detto amore; Di tutti i giorni che ho pensato amore; Di tutti i giorni che ho inventato amore; Sognato amore, cantato amore”; una canzone che tratta di una storia d’amore ormai finita, ma che si sofferma sulla bellezza di quel sentimento. Chiamami ancora amore (2011) – “Chiamami ancora amore; Chiamami sempre amore; Che questa maledetta notte dovrà pur finire; Perché la riempiremo noi da qui; Di musica e parole”; la canzone con cui vince Sanremo che dà un senso di forza e speranza.

Solo qualche piccola menzione per dimostrare la bellezza – e la grandezza – di Roberto Vecchioni, cantante che ha mostrato a tutti il suo amore per la musica e per la vita.