Massimo Giletti su Alessandra Moretti: “È ancora innamorata di me”

Massimo Giletti, la rivelazione su Alessandra Moretti: “È ancora innamorata di me”. Il giornalista si è espresso senza peli sulla lingua in un’intervista al Corriere della Sera. Ha parlato anche della sua ex, deputata per il Partito Democratico: “Forse anche io di lei”.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore di Non è l’Arena, non si è posto limiti.

Il presentatore si è aperto completamente con la giornalista Elvira Serra, raccontando ogni lato di se, dall’infanzia, alla vita professionale e anche a quella sentimentale. Proprio su quest’ultimo argomento, il conduttore si è fatto sfuggire una chicca interessante per i più curiosi appassionati di gossip. Giletti ha parlato della sua ex, la deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti: “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”. In passato una delle coppie più seguite dai giornali di gossip nostrani, si lasciarono nel 2015.

Secondo un articolo di Novella 2000, la causa della rottura fu un flirt non confermato tra Giletti e niente meno che Barbara D’Urso.

Per il conduttore, tuttavia, i sentimenti tra lui e Alessandra Moretti non si sono mai raffreddati. “So che non ci perderemo mai.” -ha poi spiegato Giletti- “Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola.

Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”.