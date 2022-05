Chi è Massimo Giletti, conduttore di Non è L’arena: fidanzata, studi, viaggio in Ucraina, carriera

Massimo Giletti è un giornalista e conduttore televisivo, attualmente alla guida del programma di La7 Non è L’Arena. Ecco cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Massimo Giletti

Massimo Giletti è un giornalista torinese e conduttore televisivo, alla guida di Non è L’arena su La7, che è nato il 18 maggio 1962. Come giornalista ha esordito nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni ’90 presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

A partire poi dal 2002 diventa sempre più popolare grazie alla conduzione del varietà Casa Rai 1 e successivamente, dal 2004 e 2007, fu posto alla guida di L’Arena. Nel 2017 però, a seguito della cancellazione del programma che conduceva in Rai, si sposta su La7 dove gli viene affidata la direzione del talk show politico Non è L’Arena. Dal 2020, inoltre, è conduttore radiofonico su Rtl 102.5.

Studi e genitori

Massimo Giletti, torinese di origini, nasce da una famiglia di proprietari di un’azienda tessile (La Giletti Spa) che ha sede a Ponzone di Trivero e della quale nel 2020 diviene presidente dopo la morte del padre Emilio. Laureato in giurisprudenza con 110 e lode, si trasferisce per un breve periodo a Londra prima di intraprendere con Giovanni Minoli una collaborazione con il programma televisivo Mixer (dove rimase sei anni).

Vita privata e fidanzate

Massimo Giletti in passato è stato legato a diverse donne, una delle quali è la collega Antonella Clerici. Successivamente ha avuto una storia con Alessandra Moretti, eurodeputata del partito democratico, e con la modella Angela Tuccia. Attualmente non è chiaro se è fidanzato oppure no.

Il viaggio in Ucraina e ad Odessa

Massimo Giletti, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si è recato personalmente sul campo di battaglia come inviato.

Durante una puntata della trasmissione di La7 Non è l’Arena, ad esempio, era in collegamento dalla città di Odessa all’interno di un hotel.