Castiglion Fiorentino, 60 enne travolta da un'automobile muore sul colpo. Nulla da fare per la donna, inutile anche l'eliosoccorso

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, si è consumato l’ennesimo dramma sulle strade, e si è consumato oggi nel primo pomeriggio. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Castiglion Fiorentino, 60enne travolta da un’automobile

A Castiglione Fiorentino lunedì 5 settembre, nel primo pomeriggio, sulle strade della provincia di Arezzo. Una donna di 60 anni, infatti, è stata investita e ha persona la vita. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 14, in via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino, quando un’automobile ha travolto una donna di 60 anni di origine straniera ma residente a Castiglion Fiorentino.

I primi soccorsi sono giunti immediatamente, ma tutti i tentativi di salvare la vita alla donna sono stati inutili: i sanitari, infatti, hanno provato un tentativo di rianimazione della donna una volta arrivati sul luogo dell’accaduto, ma le ferite riportate dalla 60 enne erano troppo gravi e a causa dell’impatto la signora è deceduta sul posto.

Per provare a salvare la vita alla donna è stato anche attivato l’elisoccorso che, non dovendo più intervenire per l’avvenuto decesso, è rientrato alla base.

L’incidente mortale

Le forze dell’ordine, quindi, lavoreranno per ricostruire l’esatta dinamica dell’urto. L’incidente, secondo le prime notizie anche riportate da arezzonotizie.it, è avvenuto nei pressi di un incrocio nella zona della Casa della Salute. Alla guida della vettura c’era una donna italiana di 56 anni.