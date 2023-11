Allerta meteo in Valle d’Aosta: il bollettino della Protezione Civile

Allerta meteo in Valle d'Aosta: annunciati alcuni rischi in determinate zone della Regione nella giornata di mercoledì 15 novembre.

Allerta meteo in Valle d’Aosta: anche nel mese di novembre il maltempo continua ad insistere e in alcune Regioni i rischi sono più alti del previsto. Così arrivano gli avvisi da parte deglie sperti per istituzioni e cittadini.

Allerta meteo in Valle d’Aosta

Allerta meteo di colore gialla, mercoledì 15 novembre, su parte della Valle d’Aosta. Dalla Regione arrivano le possibili previsioni ed avvertimenti per la giornata: “Previsti venti con raffiche forti in particolare tra le ore serali di oggi e il primo mattino di domani. Piogge con valori localmente forti, specie nella parte occidentale della zona D ed in particolare tra il pomeriggio e la sera odierni, in graduale attenuazione dalla notte”.

Il bollettino della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità mettendo in evidenzia le zone della Regione che sono più a rischio nella giornata di mercoledì 15 novembre:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne