Chi è Gio Montana, cantante al serale di Amici 21

Gio Montana è un cantante di Amici 21 che ha avuto l’accesso al serale. Ecco chi è Gio Montana.

Chi è Gio Montana

Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, è nato a Milano nel 1999 e nella vita ha fatto diversi lavori umili come il cameriere in un bar. Vive con i genitori, la sorella, la nipote e due cani in una casa popolare, in pochissimi metri quadri, in una casa che conta una sola camera da letto.

Il suo insegnante è Beppe Vessicchio ed è diventato un cantante della scuola di Amici. Il ragazzo conta su Instagram più di 23 mila followers. Si è avvicinato alla musica a 13/14 anni e nel 2019 con la canzone Sole a mezzanotte ha ottenuto il suo Disco d’oro. Al suo ingresso alla scuola di Amici non sono mancate le polemiche contro di lui, criticato in quanto accettato come allievo con una carriera già avviata nel mondo del canto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIO MONTANA (@giomontana98)

Fidanzata

Il cantante al momento dovrebbe essere single e non si sa se sia fidanzato o meno.

Passioni

Una delle passioni del ragazzo, oltre alla musica, è il calcio come dimostrano alcuni post su Instagram.

Gli piacciono anche i tatuaggi.