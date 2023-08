Marracash risponde a Morgan: “Riesci ancora a farti pagare…”

Marracash risponde alle urla di Morgan: “Bella per te che riesci ancora a farti pagare da chi ci casca”. Il rapper italiano commenta gli insulti al pubblico del frontman dei Vertigo: “Vai ad ascoltare Marracash, vai da Fedez!”.

Si continua a parlare del violento sfogo di Morgan, che ha insultato il pubblico di una serata a Trapani dedicata a Franco Battiato dopo aver ricevuto una richiesta da uno spettatore. Il cantante ha rivolto insulti omofobi contro i presenti, chiamando in causa anche i rapper Marracash e Fedez: “Non sono un personaggio io, andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez! Fr***o di m*rda, c*glione. Sono il musicista più bravo che potete vedere in questo momento”. Se dal lato di Fedez ancora tutto tace, Marracash non ha atteso molto per dire la sua sull’accaduto. Il rapper ha commentato le parole di Morgan con una storia sul suo profilo Instagram: “Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv o dai promoter che ci cascano, ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Traballa X-Factor, i fan vogliono la cacciata del cantante

Dopo l’increscioso incidente una folla di utenti indignati ha preso d’assalto i profili social di Sky e di X-Factor Italia. In molti chiedono a gran voce che Morgan, tra i giudici della prossima edizione del talent, venga allontanato dal programma quanto prima. Chiarissima l’opinione di uno degli utenti: “Inutile asserire che la vostra compagnia si fonda sull’integrità e il rispetto e che tutti i dipendenti hanno la responsabilità di farsi promotori di alti standard etici, se poi tra le fila dei vostri impiegati avete personaggi di bassa o nulla eticità”.

In molti gli fanno eco, citando gli standard etici pubblicizzati da Sky: “Se non sono parole scritte a vuoto, allora penso che la decisione di sostituire Morgan debba essere presa”. Altri ancora promettono di boicottare lo show, già più traballante del solito nelle ultime edizioni: “Ero in dubbio se vedere o meno questa edizione. Direi che dopo ieri sera ho ben chiaro cosa farò vista la sua presenza in giuria.”