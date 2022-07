Direzione Pd, Enrico Letta: “Sfida è tra noi e Meloni”

Nel corso della direzione del Partito Democratico, Enrico Letta ha cercato di caricare i suoi in vista della campagna elettorale. “Mai come questa volta, mai come in queste elezioni, credo dal ’48 ad oggi, il voto italiano sarà così determinante sugli equilibri europei.

Il pareggio non è contemplato in questa legge elettorale e sappiamo che con questa legge e in questa Europa, o vince l’Europa comunitaria del Next generation Eu, dell’Erasmus e della speranza, oppure vince l’Europa di Orban, Vox e Marine Le Pen. Non ci sono terze opzioni. La scelta è tra noi e Meloni, gli italiani devono averlo chiaro“, ha detto il segretario del Pd.

Enrico Letta contro Meloni: “Da loro solo balle…”