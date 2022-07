Marmolada, trovato il corpo di Davide Miotti. La moglie Erica Campagnaro ancora dispersa

Tragedia della Marmolada, Davide Miotti ed Erica Campagnaro sono una delle coppie coinvolte. Il corpo di lui è stato identificato, mentre lei risulta ancora dispersa.

Marmolada, la coppia Davide Miotti ed Erica Campagnaro coinvolta nella tragedia

Tra le coppie che hanno vissuto la tragedia della Marmolada c’è anche una coppia di fidanzati, ossia quella di Davide Miotti ed Erica Campagnaro. I due si trovavano a Punta Penia, sulla vetta della Marmolada e il crollo dell’enorme valanga che ha provocato almeno sette morti potrebbe avere coinvolto anche loro.

I due coniugi risultano ancora tra i dispersi, ma le speranze che vengano ritrovati vivi diminuiscono di ora in ora. Davide ed Erica, in cordata insieme, hanno due figli, un ragazzo di 15 anni e una ragazza più grande.

Davide ed Erica: chi sono

Davide Miotti era una guida alpina esperta ed abilitata e quelle montagne le conosceva bene. Originario di Cittadella (provincia di Padova) ma residente a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, era titolare del negozio ‘Su e giù sport’.

“Ricordo Davide come un ragazzo in gamba, un esperto di alpinismo, aveva fatto della sua passione un lavoro, con lui la moglie Erica Campagnaro, una coppia unita, siamo davvero addolorati per questa tragedia“. Ha detto all’Ansa il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, amico d’infanzia di Davide ed Erica.

