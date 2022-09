Elisa a Roma il 21 settembre 2022: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Elisa a Roma: l’artista è ancora in giro per l’Italia con il suo Back To The Future Live. Mercoledì 21 settembre si esibisce all’Auditorium Parco della Musica della Capitale. I biglietti sono ancora disponibili così come è prevista ancora un’altra data a Roma.

Elisa a Roma il 21 settembre 2022: scaletta delle canzoni

Elisa si esibisce in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, mercoledì 21 settembre 2022. L’artista sta girando l’Italia con il suo tour Back To The Future Live Tour. Da segnalare che usciranno infatti tra settembre e novembre tre album live per documentare questo monumentale tour.

Di seguito ecco i brani che la cantante dovrebbe portare sul palco della tappa romana:

Intro/Let me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Seta

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Yashal

Anche fragile

Eppure sentire (un senso di te)

Qualcosa che non c’è

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

Labyrinth

A modo tuo

I biglietti del concerto

I biglietti del suo concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma ticketone.it dove è possibile acquistarli. I prezzi dei settori rimasti vanno da 55 a 69 euro. Di questo suo tour è prevista l’ultima tappa e data il 24 settembre sempre a Roma.

