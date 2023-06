Mario Russo, chi è il marito di Samanta Togni: vita privata, carriera, figli

Chi è Mario Russo, marito di Samanta Togni. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della ballerina e conduttrice televisiva. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Mario Russo, marito di Samanta Togni: vita privata e carriera

Nato e cresciuto a Napoli, Mario Russo è il marito di Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le stelle e affascinante conduttrice televisiva. Più o meno coetaneo di Samanta, si è costruito una carriera di successo come chirurgo, specializzandosi in chirurgia plastica ricostruttiva. Russo è il proprietario di due studi medici, uno a Roma e un altro a Dubai, dove vive per diversi anni. Le sue capacità sono richieste e apprezzate in tutto il mondo e i suoi clienti sono disposti ad affrontare viaggi lunghissimi e grandi spese pur di farsi operare da lui. Il chirurgo gestisce anche una pagina Instagram professionale, che ad oggi conta quasi 30mila follower.

Vita privata: i figli e il matrimonio con la conduttrice

Mario Russo incontra per la prima volta Samanta Togni per puro caso, durante un viaggio in treno. I due scoprono subito una certa intesa ed iniziano a frequentarsi, fino a decidere di sposarsi nel 2020, con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Per amore di Samanta, Mario Russo ha cambiato vita come ha rivelato proprio l’ex ballerina di Ballando: “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”.

Insieme, Mario e Samanta formano una bellissima famiglia allargata che include il figlio della conduttrice, Edoardo, nato nel 2001, e i due figli del chirurgo Federico e Roberto, nati da una sua precedente relazione. Russo è il padre anche di un’altra figlia, Giordana, che vive però lontana dal padre. Di recente suo figlio Roberto è diventato maggiorenne, e Russo gli ha dedicato un affettuoso e scherzoso messaggio su Instagram: “La tua grande disponibilità e quel carattere affabile d’altri tempi raggiungeranno sempre il cuore di tutti. Sei un giovane uomo estremamente buono, altruista e sempre pronto a tendere la mano nel bisogno. Un ragazzo d’oro ed un figlio eccezionale. Certo poi ……In questi anni hai fatto più danni che un terremoto, ma chiudiamola così”.