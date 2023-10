Fedez sostituito a X-Factor? Chi al suo posto

Fedez si trova ancora in spedale e ci si chiede se potrà essere disponibile per il live del programma X-Factor.

Fedez si trova ancora ricoverato in ospedale e non si sa quando potrà essere dimesso. Così in molti si chiedono se il rapper riuscirà ad esserci nel live del programma di X-Factor in programma a fine mese.

Fedez sostituito a X-Factor?

Fedez è ancora ricoverato in ospedale e nella scorsa notte è tornato in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un’altra ulcera.

A causa del suo ricovero, i queste ore si è parlato di una sua possibile sostituzione nel programma di X-Factor dove lui è uno dei quattro giudici. Mancano altre tre puntate, meno di un mese, all’inizio della fase dei live del programma, l’unica in diretta e molti si chiedono se il rapper riuscirà ad esserci.

Chi al suo posto

In caso di forfait del rapper a causa delle sue condizioni di salute, si fanno due nomi in particolare per sostituirlo, sempre provenienti dal mondo della musica. Il primo è quello del suo amico J-Ax mentre l’altra possibilità potrebbe essere Annalisa, che in estate ha lanciato insieme ai due rapper la canzone “Disco Paradise” e fa parte anche della stessa agenzia di Fedez.

LEGGI ANCHE: Dario Fabbri, chi è l’esperto di geopolitica: vita privata, moglie, laurea e orientamento politico