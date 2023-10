Serie A, Sky e Dazn ottengono i diritti fino al 2029. I club di calcio, infatti, hanno deciso di assegnare i diritti tv del campionato italiano dal 2024 al 2029 alle due televisioni.

Serie A, Dazn e Sky ottengono diritti fino al 2029

Serie A, Dazn e Sky ottengono diritti fino al 2029. Con 17 voti a favore, la posizione contraria di De Laurentis è stata sconfitta e i nuovi diritti sono stati assegnati in tempi relativamente rapidi. I club della Serie A, quindi, hanno scelto di continuare e prolungare di fatto la formula attuale fino al 2029. Favorevoli a mantenere la formula attuale anche Juventus, Inter e Milan.

Il calcio fino al 2029

La decisione arrivata oggi sta a significare che ogni weekend per i prossimi 5 anni vedremo su Dazn tutte le 10 partite di ogni turno di campionato, mentre gli abbonati di Sky potranno continuare a vedere 3 match per ogni turno, anche se avrà una scelta migliore ogni 3-4 turni.

Il progetto (perdente) di De Laurentis

In alternativa a Sky e Dazn, De Laurentis del Napoli – insieme a Iervolino della Salernitana – sosteneva la realizzazione del canale della Lega tutta da sviluppare partendo da zero. Un progetto che, però, non ha avuto la maggioranza da parte degli altri club.

Le offerte delle tv

L’offerta prevede una media di 900 milioni all’anno nel corso degli anni: parte più bassa i primi due anni mentre sarà in crescita poi dal terzo fino al quinto. In più i club, come scrive La Repubblica, saranno partner di Dazn nella condivisione dei ricavi: avranno infatti diritto a revenue sharing sull’incremento degli abbonamenti della tv in streaming e senza un tetto massimo.