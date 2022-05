Chi è Diego Bianchi, conduttore di “Propaganda Live” su La7

Diego Bianchi, noto anche con il soprannome di “Zoro”, è il conduttore del programma “Propaganda Live” in onda su la7.

Chi è Diego Bianchi

Diego Bianchi è un giornalista e conduttore televisivo, alla guida dal 2017 del programma “Propaganda Live”. Diplomato al liceo classico “Augusto” di Roma, Bianchi si è poi laureato in Scienze Politiche alla Sapienza. Dal 2000 in poi comincia a lavorare come content manager per Excite Italia e, grazie al suo pseudonimo “Zoro”, inizia a una proficua attività di blogger.

Dal 2007 in poi, però, si fa conoscere anche come Youtuber e accresce la sua fama sempre di più per i commenti sulla settima edizione del Grande Fratello. Sempre nello stesso anno apre una collaborazione con Il Riformista e inizia a collaborare con La7.

La carriera da conduttore

Diego Bianchi è non solo un blogger e youtuber, ma anche un conduttore televisivo. La prima esperienza di una conduzione in tv arriva nel 2013 quando fu posto alla guida del programma Gazebo.

Nel frattempo, dopo aver debuttato al cinema nel 2012 ne Il sole dentro, nel 2014 realizza la pellicola da lui diretta Arance & martello.

Dal 2017 è alla guida su La7 del programma Propaganda Live.

Vita privata

Diego Bianchi è un volto televisivo particolarmente riservato, e sulla sua vita privata si sa poco. Sappiamo però che è legato a Michela Tassistro dalla quale ha avuto una figlia, Anita, nata nel 2003. La sua compagna Michela, nata il 3 settembre 1967 a Genova, è laureata in Economia e Commercio e attualmente lavora presso l’Istituto per lo Studio della Macromolecole (ISMAC) di Milano.