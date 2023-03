Elisabetta Canalis in topless e con lato b in evidenza: attacco degli hater contro la modella

Elisabetta Canalis si è mostrata su Instagram in topless e con il lato b in evidenza. La showgirl e modella italiana ha fatto impazzire con una pioggia di commenti in tanti. Purtroppo, ci sono state anche diverse reazioni negative contro la scelta della Canalis di mostrarsi in pose piccanti.

Elisabetta Canalis in topless e con lato b in evidenza

Elisabetta Canalis ha scatenato una pioggia di like e commenti sotto al suo ultimo post su Instagram. La showgirl e modella italiana si è fatta fotografare in topless di spalle mettendo in mostra il suo lato b. Uno scatto in bianconero che lascia senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Attacco degli hater contro la modella

Tra i commenti sotto al suo post piccante, si sono scatenati in tanti con reazioni negative contro la modella. “Ogni giorno una ventenne si sveglia… e sa che dovrà lavorare sodo per stare al passo”, “poi arriva Elisabetta e le mette tutte in riga” si legge tra i commenti. Ma, accanto ai complimenti, gli hater si fanno avanti e non si risparmiano: “fossi in te, certe pose le evitere”», “Sei nata solo per farla vedere senza dignità”, “L’utilità di certi post proprio non me la spiego” scrivono in tanti e ancora: “Ma una come te, ha solo il culo da mostrare?”.

