Doppelgänger: con Salesforce esperienze d’acquisto phygital Top di gamma

Salesforce, azienda leader globale nel CRM, accompagna Doppelgänger, brand romano di abbigliamento maschile fondato nel 1996, nel raggiungimento dell’obiettivo di diventare una phygital company. Il marchio Doppelgänger conta oltre 110 punti vendita in tutto il mondo e opera attraverso il proprio eCommerce in Italia, Europa e Stati Uniti.

Doppelgänger con Saleforce

Dal 2020 entrambe le aziende collaborano proattivamente allo sviluppo e all’implementazione di un percorso di trasformazione digitale per adattare l’operato dell’azienda di moda alle nuove esigenze e bisogni dei consumatori, al fine di permetterle di diventare un’azienda phygital a tutti gli effetti.

Gli obiettivi prefissati di questo progetto includevano un approccio client first che potesse condurre a una maggiore fidelizzazione e una percezione più forte del brand da parte dei consumatori. La user adoption doveva essere il più semplice possibile e per questo motivo si rendeva necessario un approccio di omnicanalità dei processi online e retail.

Trasformazione in azienda phygital

L’intero percorso di trasformazione digitale dell’azienda di moda romana si è basato su tre pilastri che hanno visto l’adozione di tre soluzioni Salesforce, nello specifico: Marketing Cloud, Service Cloud e Commerce Cloud.

Con questi tre strumenti i team di Vendita, Marketing e Customer Care hanno potuto collaborare per disegnare esperienze di shopping fluide e completamente omnicanale.

Grazie a Lobra, partner Salesforce certificato, e al loro supporto nella guida verso un vero e proprio processo di digitalizzazione, è stata definita una strategia che ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, e permesso di scegliere un ecosistema di soluzioni leader di mercato che hanno consentito a Doppelgänger di raggiungere il proprio obiettivo di trasformazione in meno di due anni, diventando un’azienda phygital a tutto tondo in soli 18 mesi.

“La nostra mission, da sempre, è quella di rendere accessibile a tutti il Lusso, e vogliamo farlo anche garantendo una phygital user experience a 5 Stelle attraverso numerosi touchpoint – spiega Federico Dezi, e-Commerce Manager di Doppelgänger. – La realizzazione di un customer journey totalmente fluido attraverso tutti i canali ci garantisce la possibilità di offrire al consumatore un servizio altamente personalizzato che rafforza il rapporto con il brand. In pochi anni abbiamo realizzato un ecosistema digitale completamente integrato con la nostra rete fisica ad altissimo valore.

I risultati non si sono fatti attendere con una crescita del volume d’affari di oltre il 350% in 24 mesi”.

Il commento di Mauro Palmigiani, Area Vice President di Salesforce Italia

“Oggi il consumatore è sempre più digitale e molto più esigente. Si aspetta di essere riconosciuto per poter vivere esperienze d’acquisto fluide su tutti i canali” – commenta Mauro Palmigiani, Area Vice President di Salesforce Italia – “Conoscere il cliente è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi di fidelizzazione e awareness.

Salesforce con la piattaforma Customer 360, è in grado di offrire gli strumenti per aiutare le aziende in questo percorso. Doppelgänger ha messo il fuoco proprio su questo. Complimenti per aver raggiunto risultati così eccellenti”.