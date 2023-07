Anche l’aeroporto di Palermo vede voli cancellati perchè è stato colpito da un incendio ed è attualmente in ginocchio

Anche l’aeroporto di Palermo vede voli cancellati perchè è stato colpito da un incendio ed è attualmente in ginocchio. Dopo la chiusura per alcuni giorni dell’aeroporto di Catania e i vari disagi per i turisti.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da La Sicilia, un vasto incendio che si è sviluppato sulle montagne attorno all’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso fino alle 11 di oggi. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Gli incendi però continuano a preoccupare e stanno minacciando l’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono impegnati e non è escluso che possa essere disposta l’evacuazione dell’ospedale.

Sicilia, caos all’aeroporto di Palermo: voli cancellati, ecco quali sono

Di conseguenza per i disagi sono stati cancellati i seguenti voli: