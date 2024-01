De Rossi nuovo allenatore della Roma dopo Mou: “Un’emozione indescrivibile”

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di José Mourinho. Con l’addio dello Special One i giallorossi sono affidati alle cure di Capitan Futuro: “Sedere su questa panchina è un’emozione indescrivibile”.

Il KO contro il Milan è stato letale per José Mourinho, esonerato dal ruolo di allenatore della Roma dopo una prima metà di stagione povera di risultati. Al suo posto Friedkin ha riportato nella Capitale una delle più amate bandiere dei giallorossi, il Capitan Futuro Daniele De Rossi. La Roma ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio su X: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Bentornato a casa, Daniele!”.

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️ 📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

La commozione di De Rossi: “Per me è un’emozione indescrivibile”

Nel suo primo discorso da allenatore della Roma, Daniele De Rossi ha espresso tutta la sua commozione e la sua gratitudine al Friedkin Group per averlo scelto per guidare la sua squadra del cuore: “Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione. L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati”.