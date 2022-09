Nubifragio Marche, tre dispersi a Barbara: due sono bambini

Nubifragio Marche, bollettino dispersi a Barbara: spariti in tre, di cui due bambini. Il sindaco: "Restate in casa, che Dio ci aiuti".

Nubifragio Marche, si cercano dispersi a Barbara: una mamma con la figlia e un bambino piccolo. Sono sette al momento le vittime della bomba d’acqua. L’appello disperato del sindaco su Facebook: “Che Dio ci aiuti”.

Nubifragio Marche, tre dispersi a Barbara: si cerca una mamma con la figlia e un bimbo di 8 anni

L’emergenza maltempo nelle Marche ha già mietuto sette vittime. Il terribile nubifragio che ha travolto la regione ha generato alluvioni e straripamenti in tutta la vallata del Misa e del Nevola. “Caduti 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore” dichiara la Protezione Civile a RaiNews24.

Uno dei comuni più colpiti è quello di Barbara, in provincia di Ancona, dove si registrano tre dispersi. “Al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare.” –spiega Riccardo Pasqualini, sindaco del paese, a Mattino 5– ” In un’altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso la mamma si è salvata”.

L’appello del sindaco di Barbara: “Restate in casa, che Dio ci aiuti”

Il primo cittadino di Barbara ha pubblicato un appello ai propri cittadini sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. “La situazione , sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica.” -spiega Pasqualini- “Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita…

Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti…“.