Firenze, Ultima Generazione imbratta Palazzo Vecchio

Nuovo Blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione, questa volta a Firenze contro il palazzo comunale. Vernice arancione, infatti, è stata lanciata contro Palazzo Vecchio e già si è al lavoro per ripulire il tutto.Immediata l’operazione di ripulitura della facciata del palazzo sede del Comune, che ha visto anche la partecipazione anche del sindaco della città Dario Nardella. Al momento del fatto incrimato la piazza era come sempre piena di turisti che hanno iniziato a fischiare contro l’azione dei due attivisti.

Di seguito il tweet di Dario Nardella, sindaco di Firenze, dopo l’accaduto:

L’attacco all’arte, la cultura e la bellezza, che sono inermi davanti alla violenza e che nascono per il bene dell’umanità non può mai giustificare la battaglia per una causa, anche la più condivisibile. pic.twitter.com/7W9Vg4Q6Vf

— Dario Nardella (@DarioNardella) March 17, 2023