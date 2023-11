Maria Maddalena Gnudi, chi è la compagna di Antonio Albanese: cosa sappiamo di lei?

Chi Maria Maddalena Gnudi, compagna di Antonio Albanese. Scopriamo qualche informazione in più sulla donna che ha conquistato il cuore del noto attore e regista. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Maria Maddalena Gnudi, compagna di Antonio Albanese: vita privata e carriera

Nata nel 1979, Maria Maddalena Gnudi ha 44 anni ed è la compagna di vita di Antonio Albanese, celebre attore comico e regista italiano. Molto riservata e ben lontana da mondo dello spettacolo, non appare spesso sotto i riflettori. È la figlia del politico e dirigente d’azienda Piero Gnudi, titolare del noto studio commercialista Gnudi. Come suo padre, si è costruita una carriera come commercialista e contabile. Ha un master in Diritto Tributario Nazionale e si è formata studiando anche in Olanda. Nel corso della sua carriera Maria Maddalena Gnudi si è occupata di consulenza finanziaria per lo studio di famiglia e ha lavorato per aziende molto importanti a livello internazionale.

Vita privata: ex marito e figli

Prima di incontrare Antonio Albanese, Maria Maddalena Gnudi è stata sposata con il finanziere Emile Karrat. Il loro matrimonio, tuttavia, ha vita molto breve. Nonostante stiano insieme da anni, Antonio e Maria Maddalena non si sono mai sposati. Insieme stanno crescendo un figlio, Leonardo, nato nel 2010. Albanese era già padre di Beatrice, prima figlia nata dal suo precedente matrimonio. In una recente intervista, l’attore ha parlato della sua esperienza con la paternità: “Credo di essere un buon padre. Non solo non ho mai demandato a mia moglie come si facesse il cambio dei pannolini ed ho affrontato da solo situazioni non semplici come le coliche della bimba. Non mi sono mai lamentato, l’ho voluto. Sono esperienze che ti legano profondamente. Desideravo un figlio da sempre, anzi una bambina, fin da quando ero piccolo”.