Mino Raiola, arriva il tweet di risposta del procuratore in risposta alle voci che sono circolate sulla sua presunta morte

Mino Raiola è un procuratore calcistico ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Da quanto trapela le sue condizioni sono gravi, ma questo non gli ha impedito di fare un tweet sulle voci che si rincorrono sul suo stato di salute. Ecco il tweet di Mino Raiola.

Mino Raiola, tweet sulla sua presunta morte

Mino Raiola è ricoverato al San Raffaele in gravi condizioni, ma non ha ancora smesso di lottare contro la sua malattia ed era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 12 gennaio.

Il procuratore, proprio nel tweet, ha descritto il suo status come “incazzato per la seconda volta in quattro mesi”. Ecco la foto del suo tweet.

Il tweet di Alberto Zangrillo

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il primario dell’Ospedale San Raffaele Alberto Zangrillo, che ha deciso di rispondere alle voci giornalistiche che si rincorrono sul procuratore proprio con un tweet. “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano” ha infatti fatto sapere con un cinguettio social.

Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo.#Raiola — Alberto Zangrillo (@azangrillo) April 28, 2022

Sulle sue condizioni di salute che si erano aggravate aveva già scritto il quotidiano tedesco Bild, che aveva fatto sapere che Raiola era ricoverato in terapia intensiva. Ora le condizioni del super procuratore sarebbero gravi ma il decesso è stato smentito.