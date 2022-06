Sciopero Ryanair mercoledì 8 giugno: ecco il motivo

“In assenza di segnali concreti, sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo” hanno fatto saperedei lavoratori della campagnia.

Per le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti l’azione si è resa necessaria per “il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio“.