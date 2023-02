Mare Fuori 3, l’uscita degli episodi in streaming e la messa in onda in tv: cast e sigla della serie tv

Mare Fuori 3 è la serie tv che sta ottenendo un grande successo. Gli episodi della terza stagione andranno in onda su Rai 2 mentre già sono stati pubblicati in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Ecco anche la sigla originale della serie.

Mare Fuori 3, l’uscita degli episodi in streaming e la messa in onda in tv

Gli ultimi episodi della terza stagione di Mare Fuori sono stati già caricati in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Mentre l 15 febbraio inizierà su Rai 2 la seconda parte della terza stagione di Mare Fuori che andrà avanti per sei puntate in prima serata per la regia di Ivan Silvestrini. Ecco il calendario e i titoli dei singoli episodi che saranno trasmessi su Rai 2:

15 febbraio, episodio 1 e 2 dal titolo L’odio necessario e Il richiamo del sangue

22 febbraio, episodi 3 e 4 dal titolo Doppio vendetta e L’amore che salva

1 marzo, episodi 5 e 6 dal titolo L’amore non esiste e L’età dell’innocenza

8 marzo, episodi 7 e 8 dal titolo Per nascere bisogna morire e L’amicizia non ha sesso

15 marzo, episodi 9 e 10 dal titolo Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia

22 marzo, episodi 11 e 12 dal titolo Un’amicizia è per sempre e La scelta

Il cast e sigla della serie tv

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recani: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

Mentre ecco i nuovi personaggi:

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Il testo della sigla di Mare Fuori

La serie tv ha ottenuto un grande successo di ascolti su Rai 2 e in particolare la sigla che si presenta in modo originale sia nella musica sia nel testo. Ecco le parole della colonna sonora:

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for