Salt Bae a Milano, nuovo ristorante in apertura: quando e quali saranno i prezzi

Salt Bae a Milano: prossimamente il famoso chef della carne sbarcherà in Italia con il suo nuovo ristorante stellare.

Salt Bae a Milano: lo chef della carne e dei vip ha deciso di aprire il suo prossimo ristorante a Milano. La conferma è arrivata attraverso una storia di Instagram pubblicata dai suoi clienti. Lo chef è diventato famoso soprattutto negli ambienti importanti. Tanti personaggi famoso vanno a mangiare nei suoi locali sparsi in tutto il mondo.

Salt Bae a Milano, nuovo ristorante in apertura: quando

Salt Bae ha deciso di sbarcare in Italia ed aprire un nuovo ristorante a Milano.

Il suo vero nome è Nusret Gökçe ed è diventato un famoso chef di carne soprattutto negli ambienti altolocati. Lui è figlio di un minatore, ed è divento apprendista in una macelleria a 16 anni. Nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante in Turchia. Oggi è a capo di una catena di sei ristoranti Nusr-Et Steakhouse distribuiti in tutto il mondo(Dubai, Londra, Istanbul e Las Vegas).

La conferma è arrivata da una storia di Instagram pubblicata da alcuni clienti che quando sono stati serviti in un suo locale in Grecia gli anni chiesto quando aprisse a Milano un suo ristorante e lo chef stellato ha risposto “l’anno prossimo”.

Dunque, appuntamento nel 2023 a Milano per chi può pagare la carne a prezzi da capogiro.

Quali saranno i prezzi

I prezzi dei pezzi di carno dello famo chef toccano cifre altissime. Ad esempio, la “Golden giant tomahawk“, una bistecca che viene venduta per circa 1700 euro. Anche perché è letteralmente avvolta in una foglia d’oro edibile. Mentre un semplice hamburger e di una lattina di cola il prezzo è: 109 sterline equivalenti a circa 124 euro.

