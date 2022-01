Chi è Sandra Lonardo, anche nota come Lady Mastella? Nata a Ceppaloni il 5 Marzo del 1953, Sandra Lonardo è una politica e imprenditrice italiana famosa anche in quanto moglie dell’ex Ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella. Tutto sulla vita e carriera della senatrice.

Chi è Sandra Lonardo, “Lady Mastella”: vita e carriera

Alessandrina Lonardo, detta Sandra, è sposata con Clemente Mastella dal 1975, diventando appunto anche nota come Lady Mastella. L’amore tra i due nasce negli Stati Uniti, ad Oyster Bay, cittadina dell’isola di Long Island dove Sandra passa buona parte della propria infanzia e adolescenza.

In un’intervista a Il Mattino, Lady Mastella ha spiegato: “L’azienda agricola di mio padre cominciò ad andare male, eravamo una famiglia numerosa, cinque figli, qualcosa bisognava pur fare. In America c’erano alcuni parenti che avevano fatto fortuna, così papà decise che saremmo andati a vivere lì e lui avrebbe lavorato con loro”.

La politica ha raccontato l’inizio della storia d’amore con Clemente Mastella: “Le nostre famiglie si conoscevano da sempre, ma noi abbiamo cominciato a guardarci diversamente proprio a Oyster Bay, una volta che Clemente era venuto a fare visita a uno zio che pure viveva lì.

Da quel momento, ci siamo rivisti ogni estate, fino a quando ho capito che volevo dividere la mia vita con lui. Così, ho preso il primo volo e sono tornata a casa”. Con lui ha due figli, Elio e Pellegrino, e adotta nel 2003 una ragazza bielorussa.

Sandra Lonardo ha un importante carriera politica: è stata Presidente del Consiglio della Regione Campania dal 2005 al 2010 e dal 2018 è una senatrice della Repubblica. Nel corso della sua carriera politica, ha militato in molti partiti, tra cui Forza Italia, dal quale si è distaccata nel 2020 unendosi al Gruppo Misto del Senato.

Nel 2021 è tra i parlamentari che votano la fiducia al governo Conte II. Il 4 Dicembre 2021 si iscrive al partito centrista fondato dal marito noi di Centro. Dal 2008 è al centro di diverse vicende giudiziarie, tra cui accuse di concussione, per le quali è assolta nel 2017.

Lady Mastella nell’imprenditoria

Negli ultimi anni Sandra Lonardo si è data anche all’imprenditoria. Ha aperto un attività di pasticceria, lanciando la linea di prodotti dolciari Witch&Wine e creando il “Pan Benevento”, una versione beneventana del Panettone.

In un intervista al Corriere della Sera, Lady Mastella parla dei suoi progetti: “Clemente mi prende in giro. Mi chiede: ma dove vuoi arrivare con questi tuoi panettoni? Per ora voglio scrivere un libro su quanto è accaduto alla mia famiglia. La politica, probabilmente, non è fatta per le persone perbene. Ci hanno distrutto psicologicamente ed economicamente. Tanti altri si sono smarriti per aver dovuto affrontare l’amarezza di analoghe vicende giudiziarie. Noi Mastella no, ci siamo presi offese e mortificazioni.

Ed alla fine ci siamo rialzati”.