Marco Liorni, chi è la moglie Giovanna: lavoro, figli, nozze

Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, conduttore televisivo che sarà alla guida del programma estivo in onda sulla Rai Reazione a Catena.

Marco Liorni, chi è la moglie

Giovanna Astolfi, moglie del conduttore televisivo Marco Liorni, è una giornalista in primo luogo specializzata nel settore medicina e salute. Piuttosto riservata, è lontana dal mondo dello spettacolo e per lei Marco Liorni ha sempre avuto parole di grande apprezzamento. Giovanna non è la prima moglie di Marco Liorni, infatti il conduttore prima di stare con Giovanna era sposato con un’altra moglie. I due si sono sposati negli Stati Uniti nel 2014.

Il primo incontro

La coppia formata da Liorni e Astolfi si è vista e conosciuta la prima volta all’inizio degli anni duemila e da quel momento i due non si sono più lasciati. Al settimanale Nuovo in una intervista, Liorni ha rivelato che Giovanna l’ha conosciuta “in radio. Ho lavorato lì sono per un mese, ma poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici della, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Raramente l’ho vista arrabbiata. Certo, ho notato subito che era carina”.

Figli

Marco Liorni e Giovanna hanno avuto insieme due figlie: Emma e Viola.