Chi era David Gail, causa morte dell’attore di Beverly Hills 90210: vita privata, età, film

L’attore americano David Gail è morto all’età di 58 anni il 20 gennaio 2024. Era noto in Italia soprattutto per il suo ruolo nel teen drama anni Novanta Beverly Hills 90210. Gail dava il suo volto a Stuart Carson, personaggio ricorrente della quarta stagione dello show e fidanzato della protagonista Brenda Walsh. Non si hanno informazioni, al momento, circa la causa della sua morte prematura.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata la sorella dell’attore, Katie Colmenares, che ha espresso tutto il suo dolore sul suo profilo Instagram: “Non c’è stato nemmeno un giorno della mia vita in cui non eri al mio fianco. Sempre la mia spalla, il mio migliore amico, pronto ad affrontare chiunque e qualunque cosa al mio fianco. Gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò stretto ogni giorno nel mio cuore. Tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano. Mi manchi sempre, ogni secondo di ogni giorno, non ci sarà mai nessun altro come te”.

Vita privata e carriera, cosa sappiamo di lui?

Nato il 27 febbraio 1965, David Gail ha vissuto la parte migliore della sua carriera attoriale tra gli anni Ottanta e Novanta. Nel corso degli anni ha spesso recitato in ruoli da caratterista soprattutto in prodotti televisivi. Tra i suoi ruoli più importanti ricordiamo quelli negli show Port Charles, Savannah, Round Table, Robin’s Hoods, e i film tv Full Eclipse e Two Came Back. Nel 2019 si è dato al doppiaggio, dando la sua voce a diversi personaggi nel videogioco Blacksad – Under the Skin, avventura grafica noir ispirata all’omonima serie di fumetti spagnola.

Il successo di Beverly Hills 90210 lo ha reso un personaggio molto amato da parte della fanbase dello show. Il podcast 9021OMG, presentato dalle sue colleghe di set Tori Spelling e Jennie Garth, ha dedicato un video tributo a Gail sulla sua pagina Instagram: “Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa del nostro amico e talentuoso attore David Gail. Sarà sempre ricordato per la sua eccellente interpretazione nel ruolo di Stuart Carson e per i suoi molti altri ruoli. Ma anche per la sua gentilezza a telecamere spente. Condividiamo questo momento tratto da una nostra recente conversazione e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan in giro per il mondo”.