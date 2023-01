Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 16 al 22 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 16 al 22 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Anno nuovo, vita nuova per gli appassionati di astrologia, che si preparano ad affrontare il 2023.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno le prime settimane del nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 16 al 22 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Si apre una settimana complicata per gli affari di cuore dei nati nell’Ariete. Vi trovate ad un bivio e non potete più rimandare, è l’ora di fare una scelta importante. Fatevi coraggio e prendete una decisione. Temporeggiare ancora vi porterà solo ulteriori problemi. Non scaricate la tensione di questa scelta sul vostro partner, rischiate di incrinare un rapporto già fragile.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Momenti di riflessione in questi giorni per i nati nel Toro.

È il momento di dare uno sguardo dentro di voi e chiedervi cosa volete davvero. Non potete attendere che sia qualcun altro a riempire il vuoto dentro di voi. Cercate di ricostruire, pezzo per pezzo, la vostra felicità, l’amore arriverà al momento giusto. Imparate di nuovo ad apprezzare voi stessi e le vostre qualità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Occhio al portafogli, nati nei Gemelli: attenti a non spendere troppo.

Un rinnovo importante vi da stabilità ma vi incastra anche in alcune spese. Ci sono poche entrate nel vostro prossimo futuro, evitate sprechi. Giorni ad alta tensione in arrivo, grazie alla presenza molesta di Giove. Sarà facile innervosire chi avete intorno, evitate litigi inutili con il vostro partner.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Suona l’allarme per i nati nel Cancro. Alcuni ostacoli di troppo vi rendono tesi e portano instabilità nella vostra vita.

In particolare, tanta frustrazione sul lavoro dove vi sentirete sottovalutati. Ingoiate il rospo per il momento, non è il caso di lasciarsi andare a colpi di testa. Tirate un sospiro e resistete fino a quando gli astri non vi saranno favorevoli.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Buone nuove all’orizzonte per i nati nel Leone. Il 2023 si apre con grandi novità in positivo in molti aspetti della vostra vita.

Tanto dinamismo, tanti cambiamenti e situazioni inedite che potrebbero portarvi sulla strada giusta in modi che non avete mai considerato. In particolare, occhio all’amore: non c’è momento migliore per osare di più e mettervi in gioco.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Giorni intriganti dal punto di vista sentimentale per i nati nella Vergine. Le tante beghe in ufficio vi han spinto ad ignorare fin troppo i problemi di cuore negli ultimi tempi.

Nei prossimi giorni il lavoro continuerà a darvi noia, ma è il momento di cambiare qualcosa in amore. Gli astri preparano il terreno per nuovi incontri interessanti. Non siate impulsivi, però: osservate con calma e fate la vostra mossa a febbraio.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Si è incrinato qualcosa nella vita sentimentale dei nati nella Bilancia. I vostri piani saltano, non tutto va nella direzione giusta. Pochi conflitti, ma forse anche per questo è il momento di fare alcune valutazioni. Prendetevi del tempo, non è il caso di prendere subito una decisione. Osservate e cercate di capire qual è la verità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Settimana carichissima per i nati nello Scorpione. Vi sentite pieni di energia, pronti ad affrontare qualunque cosa. Non vi spaventa confrontarvi con gli altri, né affrontare verità scomode. È l’ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ricostruire la vostra strada, ovunque essa vi porti. Occhio anche al cuore, potrebbe nascere un amore interessante che stravolgerà il vostro febbraio.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Giorni di rinascita per i nati nel Sagittario. Buone notizie e nuove opportunità potrebbero darvi modo di rialzarvi e ricominciare al triplo della velocità dopo alcune complicazioni. Non pensate, tuttavia, che vi sia tutto dovuto. Dovrete lottare per sfruttare al meglio questa nuova chance, rimboccatevi le maniche. Gli astri sono dalla vostra parte, ma solo se siete disposti a sudare per i vostri obiettivi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

Giorni carichi di paranoia per i nati nel Capricorno. Troppa ansia, troppi dubbi per poter agire con criterio. Alcune situazioni complesse in ufficio rendono le vostre giornate lavorative insopportabili e rischiano di rovinarvi il weekend. L’influenza di Mercurio e Saturno vi aiuterà a calmarvi e a valutare il tutto con calma e sangue freddo. Anche riscoprire l’amore potrebbe essere un toccasana.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

I nati nell’Acquario avranno molta fortuna in ambito sentimentale in questi giorni. Se siete in cerca di un nuovo amore dopo una cocente delusione, è l’ora di provare a rimettersi in carreggiata. Gli astri sono dalla vostra, basta rimuginarci sopra: provateci ancora. Dopo un periodo di grosse spese, si recupera anche in ambito finanziario. Un cambiamento in ufficio potrebbe portarvi maggiori entrate.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 16-22 gennaio

C’è un po’ di confusione nella vita dei nati nei Pesci. Alcune difficoltà sia nel privato che sul lavoro vi spingono a riflettere su voi stessi e su chi vi circonda. Cercate di non buttarvi giù e guardate al futuro. La situazione potrebbe migliorare molto il mese prossimo, con il giusto atteggiamento. Pretendete chiarezza, ma non siate impulsivi nelle vostre decisioni.