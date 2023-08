Chi è Marco Arduini, chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne arrestato per maltrattamenti. Secondo le accuse avrebbe picchiato e minacciato la sua fidanzata, una ragazza di soli 19 anni.

Negli scorsi giorni si è tornato a parlare di Marco Arduini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, finito in manette la sera del 3 agosto 2023 a Cattolica, in provincia di Rimini. Il 45enne originario di Roma è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni ai danni della sua fidanzata, una ragazza di soli 19 anni. Arduini l’avrebbe picchiata e minacciata di morte più volte nel corso degli ultimi mesi, prendendola a calci e pugni, strozzandola e mordendola sul viso. In uno degli episodi più violenti la 19enne ha riportato contusioni refertate in pronto soccorso con una prognosi di almeno sette giorni.

L’ex corteggiatore, già in passato coinvolto in un caso simile poi risolto con un patteggiamento, al momento nega tutte le accuse. “Il mio assistito ha già subito una durissima condanna dal punto di vista mediatico per via di due partecipazioni ad un programma televisivo avvenute in passato.” -spiega l’avvocato di Arduini- ” Nel rispetto di tutte le parti coinvolte nella vicenda, come legale ho deciso di non rilasciare dichiarazioni allo scopo di non enfatizzare ulteriormente la vicenda e limitare il più possibile ogni eventuale strumentalizzazione in un momento di estrema delicatezza. Mi dissocio dalle ricostruzioni apparse in queste ore sui media riguardanti le dichiarazioni rese dal mio assistito. Marco confida nella giustizia”.

La partecipazione al dating show: perché è stato cacciato dal programma?

Marco Arduini è stato uno dei tanti corteggiatori di Uomini e Donne, famoso al punto di finire persino sul settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi nel 2018: “Vi racconto la mia vita lontano dalle telecamere”. La sua partecipazione al programma, tuttavia, pare sia stata molto breve. Ci ha tenuto a specificarlo la redazione dello show, che si è dissociata da Arduini evidenziando anche come la collaborazione con lui si sia interrotta in modo brusco: “Oltre 20 anni e si più tranquillamente dire che hanno partecipato più di centomila persone comuni. In particolare il sign. Arduini risulta in due puntate del 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato“. Al momento non è noto il motivo che ha portato alla cacciata del 45enne dagli studi di Uomini e Donne.