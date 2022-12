Marco Mengoni in concerto a San Siro l'8 luglio 2023. Già fuori i biglietti dell'evento parte del "Marco Mengoni Live negli Stadi 2023"

Marco Mengoni a San Siro l’8 luglio 2023. L’artista salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano in occasione del Marco Mengoni Live negli Stadi 2023.

Marco Mengoni a San Siro l’8 luglio: ecco i biglietti

I biglietti per il concerto del Meazza sono disponibili su Ticketmaster.it e Ticketone.it. Dopo il successo del tour negli stadi e nei palazzetti di quest’anno, il cantante Marco Mengoni (già vincitore in una occasione del festival di Sanremo) ha annunciato due nuovi appuntamenti al calendario del tour negli stadi Marco Mengoni Live 2023 in programma la prossima estate.

Il cantante, quindi, salirà sul palco di San Siro a Milano e già è possibile acquistare i biglietti del live.

Proprio al Meazza, infatti, lo scorso 19 giugno, Marco Mengoni si era esibito per la prima volta in uno stadio, collezionando un sold out davanti ad oltre 54 mila spettatori.

A Sanremo il cantante sarà tra i big

Marco Mengoni, comunque, ha anche annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, come si è sentito dall’annuncio fatto in diretta su Rai 1 dal direttore artistico Amadeus.

Il cantante, quindi, che tornerà sul palco del Teatro Ariston a dieci anni di distanza dalla vittoria con l’Essenziale.