Berlusconi inizia la chemioterapia per la leucemia: “È stabile”

Silvio Berlusconi inizia la chemioterapia per la leucemia: “La situazione è complessa ma stabile”. Il Cavaliere ha ricevuto la prima somministrazione nella giornata di ieri. In visita in ospedale suo fratello Paolo e i figli Marina e Luigi.